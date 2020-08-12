Штрафы за нарушения ПДД: как проверить и оплатить "письма счастья" в Украине
С 1 июня в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Только за первый день работы новой системы автофиксации в Киеве зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД.
Однако спустя два месяца работы многие водители столкнулись с проблемами: некоторые давно продали автомобиль "по техпаспорту", кому-то система послала штраф ошибочно, а некоторые водители оплатили, но сообщение о штрафе не исчезает. Как водителям проверить наличие штрафов и оплатить так называемые «письма счастья» – читайте на УНИАН.
Электронный кабинет водителя
В электронном кабинете водителя вы можете проверить и уплатить штрафы, а также получить информацию об автомобиле и удостоверении водителя. В кабинет можно войти через ID.GOV.UA; BankID - сервис предоставляется НБУ для клиентов тех банков, которые его поддерживают, и ПриватБанком; MobileID - доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID.
Как войти в электронный кабинет водителя
- на странице входа нажмите на кнопку “ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA”
- нажмите на кнопку “Файловый носитель”;
- выберите центр сертификации ключей;
- выберите файл личного ключа из файловой системы;
- введите пароль к файлу ключа;
- нажмите на кнопку “Считать ключ”
- после появления сообщения об авторизации пользователя нажмите на кнопку “Согласиться”.
- при успешном входе можно ввести номер телефона и email для получения уведомлений в дальнейшем.
- Telegram-бот МВД / nahnews.org
Telegram-бот МВД
Это официальный бот Министерства внутренних дел. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД и оплатить его.
- Мобильное приложение Штрафы ПДД / фото Liga.net
Мобильное приложение Штрафы ПДД
При помощи этого приложения для Android-устройств водителя могут оплатить штрафы, узнать о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении присутствует карта размещения камер автофиксации нарушений ПДД.
Мобильное приложение Штрафы UA
Здесь вы можете оплатить штраф, а также проверить статус и историю платежей. Проверку можно сделать по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.
Сервис проверки административных правонарушений
Чтобы найти свой автомобиль с помощью данного сервиса, необходимо ввести его госномер, серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП/серию и номер паспорта гражданина Украины/серию и номер удостоверения водителя/серию и номер свидетельства о регистрации ТС).
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