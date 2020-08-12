Штрафы за нарушения ПДД: как проверить и оплатить "письма счастья" в Украине

Узнать информацию о штрафах столичные водители могут при помощи электронного кабинета водителя, Telegram-бота МВД, приложения Штрафы ПДД, приложения Штрафы UA, сервиса проверки административных правонарушений.

С 1 июня в Украине заработала система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Только за первый день работы новой системы автофиксации в Киеве зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД.

Однако спустя два месяца работы многие водители столкнулись с проблемами: некоторые давно продали автомобиль "по техпаспорту", кому-то система послала штраф ошибочно, а некоторые водители оплатили, но сообщение о штрафе не исчезает. Как водителям проверить наличие штрафов и оплатить так называемые «письма счастья» – читайте на УНИАН.

Электронный кабинет водителя

В электронном кабинете водителя вы можете проверить и уплатить штрафы, а также получить информацию об автомобиле и удостоверении водителя. В кабинет можно войти через ID.GOV.UA; BankID - сервис предоставляется НБУ для клиентов тех банков, которые его поддерживают, и ПриватБанком; MobileID - доступен для абонентов Kyivstar, Vodafone и Lifecell, которые подключили MobileID.

Как войти в электронный кабинет водителя

на странице входа нажмите на кнопку “ВОЙТИ ЧЕРЕЗ ID.GOV.UA”

нажмите на кнопку “Файловый носитель”;

выберите центр сертификации ключей;

выберите файл личного ключа из файловой системы;

введите пароль к файлу ключа;

нажмите на кнопку “Считать ключ”

после появления сообщения об авторизации пользователя нажмите на кнопку “Согласиться”.

при успешном входе можно ввести номер телефона и email для получения уведомлений в дальнейшем.



Telegram-бот МВД Это официальный бот Министерства внутренних дел. Здесь также можно проверить наличие штрафа за ПДД и оплатить его.



Мобильное приложение Штрафы ПДД

При помощи этого приложения для Android-устройств водителя могут оплатить штрафы, узнать о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении присутствует карта размещения камер автофиксации нарушений ПДД.

Мобильное приложение Штрафы UA

Здесь вы можете оплатить штраф, а также проверить статус и историю платежей. Проверку можно сделать по номеру водительского удостоверения, ИНН, либо по серии и номеру штрафа.

Сервис проверки административных правонарушений

Чтобы найти свой автомобиль с помощью данного сервиса, необходимо ввести его госномер, серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКНП/серию и номер паспорта гражданина Украины/серию и номер удостоверения водителя/серию и номер свидетельства о регистрации ТС).

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