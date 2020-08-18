Правда важнее денег: в МИД обозначили позицию Украины по компенсации за сбитый самолет МАУ

Понимание правды поможет объективно определить уровень компенсаций, на которые может претендовать украинская сторона, указал замглавы МИД.

Украина больше заинтересована в раскрытии правды об обстоятельствах катастрофы самолета МАУ в Иране, чем в получении денежной компенсации.

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Такое заявление в интервью иранской службе «Радио Свобода» сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофы рейса PS752 Евгений Енин.

По его словам, общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена точная причина гибели самолета, и, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации.

«Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду», - заявил Енин.

Чиновник отметил, что понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина.

Ранее Енин сообщал, что на переговорах иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, в том числе и авиакомпании «МАУ», представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.

Сроки переговоров о компенсации, по словам чиновника, зависят от того, дойдет ли этот вопрос до суда, или закончится досудебными договоренностями. Опираясь на международную практику, досудебное решение продолжается «минимально два с чем-то года», а в случае судебных процедур - «начиная от пяти лет».

По словам заместителя главы МИД, Украина ожидает от Тегерана завершения расследования и публикации его результатов до конца этого года. В рамках этой публикации должны стать доступны и данные «черных ящиков». И если украинскую сторону не будут удовлетворять какие-то аспекты технического расследования, она будет иметь возможность высказать свои замечания.

Как отметил Енин, если иранская сторона говорит о «человеческой ошибке» как о причине катастрофы, то важно установить, идет ли речь о «системных просчетах в организации безопасности полетов». Следовательно, техническое расследование катастрофы важно не только для Украины, но и для всего международного сообщества.

Сбитие украинского самолета над Ираном: хроника

8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование. 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.

Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила несанкционированное вмешательство в его полет.

30 июля у Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций после сбития самолета. 31 июля Кулеба сообщил три главных результаты переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.

В августе в Иране заявили, что не будут выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет. По словам председателя Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях.

В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.

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Автор: Дмитрий Захаров