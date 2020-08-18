Правда важнее денег: в МИД обозначили позицию Украины по компенсации за сбитый самолет МАУ
Украина больше заинтересована в раскрытии правды об обстоятельствах катастрофы самолета МАУ в Иране, чем в получении денежной компенсации.
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Такое заявление в интервью иранской службе «Радио Свобода» сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Украины, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном по катастрофы рейса PS752 Евгений Енин.
По его словам, общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена точная причина гибели самолета, и, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации.
«Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду», - заявил Енин.
Чиновник отметил, что понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина.
Ранее Енин сообщал, что на переговорах иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, в том числе и авиакомпании «МАУ», представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны.
Сроки переговоров о компенсации, по словам чиновника, зависят от того, дойдет ли этот вопрос до суда, или закончится досудебными договоренностями. Опираясь на международную практику, досудебное решение продолжается «минимально два с чем-то года», а в случае судебных процедур - «начиная от пяти лет».
По словам заместителя главы МИД, Украина ожидает от Тегерана завершения расследования и публикации его результатов до конца этого года. В рамках этой публикации должны стать доступны и данные «черных ящиков». И если украинскую сторону не будут удовлетворять какие-то аспекты технического расследования, она будет иметь возможность высказать свои замечания.
Как отметил Енин, если иранская сторона говорит о «человеческой ошибке» как о причине катастрофы, то важно установить, идет ли речь о «системных просчетах в организации безопасности полетов». Следовательно, техническое расследование катастрофы важно не только для Украины, но и для всего международного сообщества.
Сбитие украинского самолета над Ираном: хроника
- 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.
- 18 июля стало известно, что Иран передал бортовые самописцы с самолета МАУ во Францию на исследование. 21 июля глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что считывание "черных ящиков" самолета МАУ прошло успешно.
- Заместитель министра иностранных дел Енин сообщил, что расшифровка «черных ящиков» со сбитого самолета МАУ подтвердила несанкционированное вмешательство в его полет.
- 30 июля у Киеве состоялись переговоры с иранской делегацией по выплате компенсаций после сбития самолета. 31 июля Кулеба сообщил три главных результаты переговоров с делегацией Ирана относительно компенсаций по делу сбитого самолета МАУ. В частности, среди прочего, Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Также Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации. В то же время, сейчас нет ответа на вопрос, какой будет сумма компенсаций.
- В августе в Иране заявили, что не будут выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет. По словам председателя Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях.
- В октябре в Тегеране состоится следующий раунд переговоров с Ираном по делу сбитого самолета МАУ.
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