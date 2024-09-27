Их нашли в 60 метрах от берега.

Водолазы-саперы после очередного удара по Киеву провели поисковую операцию и достали из Днепра обломки российского беспилотника.

Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут нести потенциальную угрозу.

"Операция проводилась в тяжелых условиях, но благодаря профессиональным действиям саперов оперативно было обследовано 0,01 гектара акватории, и на глубине 12 метров в 60 метрах от берега найдены обломки", - сказано в сообщении.

Фрагменты дрона доставили на берег для детального анализа. В ГСЧС призвали украинцев быть осторожными и ни в коем случае не снимать на видео моменты падения ракет или беспилотников, а вызывать Службу спасения по номеру "101". "Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам: такие объекты могут скрывать опасность и требуют профессионального обезвреживания", - отмечают спасатели.

Атака дронов на Украину

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Россия снова запускала по Украине ударные беспилотники. Той ночью в столице работала противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Печерском районе из-за падения обломков начался пожар в пятиэтажке. Атака привела к разгерметизации газовой трубы. В результате российского налета пострадал ребенок, также сообщалось о повреждении автомобилей.

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