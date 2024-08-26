Во время сегодняшней массированной ракетной атаки Россия, среди других объектов, ударила по Киевской ГЭС - видео с последствиями уже появились в сети. Это уже не первая попытка врага ударить по гидроэлектростанциям вдоль каскада реки Днепр. Россияне уже делали такие попытки, в частности в марте 2024 года. Тогда Россия нанесла удары по ДнепроГЭС, также фиксировались повреждения Каневской ГЭС, так же они наносили удары по ГЭС в Новоднестровске Черновицкой области...

Интересно, что после тех попыток нанести вред гидроэлектростанциям, звучали заявления пресс-атташе МИД Российской Федерации Марии Захаровой о том, что Украина сама якобы готовит какие-то провокации на Киевской ГЭС. И было понятно, что враг может применить вооружение против этого объекта.

Чем вообще Киевская ГЭС так интересна для россиян, какой интерес представляет для врага, куда именно на киевской дамбе он пытается попасть? На плотине расположены турбины, машинный зал. То есть то, что непосредственно отвечает за гидрогенерацию - за аккумулирование и дальнейшее производство, поставку электроэнергии. Как мы уже могли видеть в случае атаки на ДнепроГЭС, когда россияне ударили по машинному залу, как раз производственные мощности и представляют интерес для врага.

Видео дня

Главная цель таких ударов - создать как можно больше повреждений объектам генерации. Ведь это, соответственно, создаст для Украины (в случае с Киевской ГЭС - для Киева и Киевщины) серьезные проблемы в энергетике. Плюс, работает психологический фактор - это очередная попытка запугать украинцев. Мол, смотрите, мы можем доставать такие объекты и наносить очень болезненные удары.

Однако стоит напомнить, что дамба Киевской ГЭС надежно защищена. Более того, она рассчитана и спроектирована таким образом, что ударом "Шахеда" или ракеты ее разрушить крайне трудно. Теоретически, повредить можно. Однако эти повреждения можно довольно быстро устранить. То есть, повредить ГЭС можно, но она проектировалась так, чтобы ее невозможно было вывести из строя.

Поэтому, чтобы разрушить такой объект, россиянам нужно значительное количество ракет одновременно. Одна-две ракеты - это не та мощность, благодаря которой враг может достичь своих целей. Поэтому, чтобы действительно иметь такой успех, россиянам нужно значительно больше ракет, ими нужно ударить концентрированно, и очень точно - попасть они все должны в одно и то же место. Возможно, даже применение тактического ядерного оружия. Но и в таком случае ГЭС может выстоять.

Именно поэтому, не имея возможности полностью разрушить такие инфраструктурные объекты, враг концентрируется на том, чтобы наносить удары, выводящие производственные мощности из строя.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований