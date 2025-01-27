Защитить права граждан на местное самоуправление, демократию и справедливость призвали руководители общин Президента Украины Владимира Зеленского в Обращении Правления Ассоциации городов Украины.

Ассоциация городов Украины приводит примеры давления на глав небольших общин уже в январе 2025 года и отмечает о предыдущих обращениях о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами в отношении представителей местного самоуправления.

"Системное давление на местное самоуправление ослабляет общины и Украину в целом, а значит приводит к ослаблению страны в войне с агрессором, делает сложнее путь к нашей победе. Местное самоуправление является основой демократии и важной частью защиты независимости Украины во время полномасштабного вторжения, сильным местным самоуправлением мы отличаемся от путинской России. Мэров задерживают. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин уже в 2025 году. Председателя Нетешинского городского совета Александра Супрунюка по инициативе Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области отстраняют от исполнения обязанностей на 60 суток с домашним арестом за покупку муниципалитетом дронов для военных подразделений.

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Председателя Дрогобычского городского совета Тараса Кучму по инициативе Дрогобычского районного ТЦК принудительно доставляют с применением органов полиции из-за празднования в общине Дня Соборности.

Председателя Ирпенского городского совета Александра Маркушина арестовывают на 60 суток или предлагают внести 30 миллионов гривень залога за законный выезд за границу отца-одиночки, у двухлетнего сына которого умерла мама. Это только часть случаев первого", - указано в Обращении.

Ассоциация городов Украины призывает Верховного Главнокомандующего Украины объединить усилия всех органов публичной власти в борьбе против рф за Украину, за каждую общину, за каждого гражданина.