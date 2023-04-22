21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым".

Российские оккупанты осудили крымского татарина Аппаза Куртамета к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. По версии следствия, он перевел представителю батальйона "Крым" 500 гривень.

Как сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, такое решение принял подконтрольный России "Киевский райсуд Симферополя".

"21-летнего парня оккупанты обвинили в "финансировании" добровольческого батальона "Крым". По версии следствия, он перевел 500 гривень представителю батальона. На самом деле Аппаз одолжил в долг эти деньги знакомому, который к тому времени вступил в добробат", – рассказал он.

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По словам Лубинца, российские оккупанты задержали Аппаза Куртамета в июле 2022 года на административной границе с оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам.

"В тот же день связь с ним исчезла. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище", – подчеркнул омбудсман.

Преследование крымских татар Россией

В конце марта Центр национального сопротивления сообщал, что в Крыму оккупанты усилили репрессии против населения. Главный акцент захватчики сделали на преследовании крымских татар.

В частности, россияне похитили семью крымского татарина Эдема Муртазаева в Судаке. Его оккупанты подозревают в подрыве железнодорожных путей недалеко от станции "Симферополь".

18 апреля постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что по состоянию на этот день в России и оккупированном Крыму в колониях удерживают более 180 крымчан-политзаключенных. Часть из них-пожилые люди.

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