У многих из них серьезные проблемы со здоровьем, часть из них - пожилые люди.

На сегодня 180 политзаключенных-крымчан находятся в колониях временно оккупированного Крыма и России.

Об этом сообщила в Facebook постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, комментируя выход из российской колонии незаконно заключенного крымского татарина Арсена Джеппарова. "Сейчас еще 180 политзаключенных находятся в колониях оккупированного Крыма и России. У многих из них серьезные проблемы со здоровьем, часть из них – пожилые люди. Мы должны бороться за каждого. И мы продолжим это делать столько, сколько это будет необходимо", - добавила Ташева.

Она напомнила, что Джеппарову в 2016 году оккупационные силовики предлагали так называемое сотрудничество, речь шла о показаниях против своих сограждан, а в случае отказа, ему угрожали потерей работы и уголовным приговором по – конечно сфальсифицированному – делу о крымских мусульманах.

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Ташева отмечает, что Арсен отказался, а в 2019 году российский суд вынес приговор Джеппарову – 7 лет колонии в городе Салават, Россия. "Арсен должен был смотреть как взрослеет его дочь, должен спокойно жить в своем доме и заниматься своим делом. Все эти 7 лет у него должна была быть жизнь, а не выживание в русской колонии. Вот что забирает Россия у наших граждан. Вот что она продолжит забирать, пока мы не освободим все наши территории от оккупантов", - отметила Ташева.

Что известно о "Хизб ут-Тахрир"

Как известно, в 2003 году Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

В Украине деятельность этой партии не запрещали. Однако после оккупации полуострова Россией там начали открывать дела против ее членов.

Правозащитники говорят, что людей преследуют за их выступления против политических репрессий на полуострове, критику властей России, а также за нелояльность крымских татар к оккупации.

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