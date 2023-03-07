Речь идет о подрыве и повреждении части железной дороги в 12 километрах от станции "Симферополь" в районе села Почтовое Бахчисарайского района.

Российские захватчики похитили семью крымского татарина Эдема Муртазаева в Судаке по подозрению в подрыве железнодорожных путей.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в социальной сети Facebook. "По сообщению из оккупированного Крыма, сегодня вечером, около 21.00, вооруженные люди совершили нападение на дом крымского татарина Муртазаева Эдема, который находится в жилом массиве Ян'и Маале (Судак). Вскоре нападавшие силой посадили хозяина дома Муртазаева Эдема и его жену в машину и вывезли в неизвестном направлении", - сообщил Чубаров.

При этом, как отметил Чубаров, вторжение российских карателей в дом Муртазаева и дальнейшие их действия в доме зафиксированы камерами удаленного видеонаблюдения, установленного в доме.

Видео дня

В то же время, в 22.13 стало известно, что Муртазаеву предъявлено обвинение по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса России "Содействие диверсионной деятельности". "Муртазаева подозревают в подрыве и повреждении части железной дороги в 12 километрах от станции "Симферополь" в районе села Почтовое Бахчисарайского района", - сообщил Чубаров.

Преследование крымских татар

Ранее Чубаров сообщал, что российские захватчики усиливают репрессии против жителей временно оккупированного полуострова.

Как известно, в феврале в оккупированном Крыму снова прошли обыски в домах крымских татар, силовики задержали нескольких человек.

Нездавно в российском СИЗО умер крымский политзаключенный Джемиль Гафаров.

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