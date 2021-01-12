Сегодня суд приобщил к делу Шеремета еще 11 томов материалов.

Фигурант по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко принес на очередное заседание суда свои зубы.

Об этом сообщает Суспільне

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В комментарии журналистам мужчина пожаловался на состояние здоровья в условиях содержания под стражей. Антоненко уточнил, что принес доказательства в зал суда.

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", – заявил он.

Как писал УНИАН, сегодня суд приобщил к делу Шеремета еще 11 томов материалов. Сторона защиты заявила, что некоторые из этих томов им открыли для ознакомления в ненадлежащие сроки.

Суд принял решение приобщить соответствующие материалы к производству и объявил перерыв в заседании из-за того, что представитель потерпевших Оксана Мельник только приобщилась к рассмотрению дела и требует времени на ознакомление с материалами производства.

На следующем судебном заседании в 14:00 19 января суд перейдет к исследованию приобщенных материалов.

Что известно о деле

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года якобы в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

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Автор: УНИАН