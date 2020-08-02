"Несчастный случай" или "умышленные действия": УЗ разбирается с ситуацией по нападению на пассажирку в поезде

Ситуация с избиением женщины в поезде Мариуполь — Киев находится на контроле органов операционного управления "Укрзализныци".

В компании «Укрзализныця» ведут переговоры со страховой компанией по поводу инцидента с избиением женщины в поезде «Мариуполь - Киев».

Об этом написал член Наблюдательного совета АО «Укрзализныця» Сергей Лещенко на своей странице в Facebook.

«Ситуация с момента возникновения на контроле органов операционного управления УЗ, в частности, изучается вопрос, подпадает ли с юридической точки зрения эта ситуация под определение «несчастного случая», который покрывает страхование. Или это должно трактоваться как «умышленные действия»? Исполнительные органы управления УЗ в переговорах со страховой, чтобы они покрыли этот случай», - сообщил он.

Лещенко также добавил, что второй день коммуницирует с и.о. председателя правления «Укрзализныци» по этому вопросу. «Мною будут направлены все необходимые обращения, чтобы правление инициировало служебную проверку действий проводников и начальника поезда», - отметил он.

По словам Лещенко, в «Укрзализныце» долгое время пытаются привлечь полицию к обеспечению общественного порядка в поездах. «Вместе с тем полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ - это дополнительные 250 миллионов гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок», - отметил член Наблюдательного совета.

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Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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