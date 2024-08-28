AI Cases Day 2024 от WebPromoExperts – все о возможностях искусственного интеллекта

Уже 3 сентября состоится БЕСПЛАТНАЯ онлайн-конференция "AI Cases Day" от WebPromoExperts. Вы сможете ознакомиться с новейшими достижениями в сфере ИИ, получить практические инсайты от ведущих экспертов, узнать об успешных кейсах внедрения ИИ в маркетинговые стратегии и найти новые идеи для развития своего бизнеса. Эта конференция поможет вам получить практические советы по внедрению ИИ, избежать распространённых ошибок и повысить эффективность своих маркетинговых кампаний.
Кому будет полезна конференция:
- Маркетологам
- Менеджерам по развитию бизнеса
- Специалистам по интернет-маркетингу
- Предпринимателям и владельцам бизнеса
Что вы получите:
- 5 часов полезного контента на конференции AI Cases Day 2024
- Запись и презентации AI Cases Day 2024
- Живое общение со спикерами и коллегами в чате
- Подарки от организаторов и партнеров
- Сертификат об участии
- Возможность выиграть грант на обучение на одном из AI-курсов Академии
Вы услышите мощные доклады от экспертов с многолетним опытом, обсудим практические кейсы, истории успеха и собственные ошибки:
- Антон Воронюк (Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo)
- Сергей Грабчак (Директор по маркетингу Ощадбанк)
- Надежда Крепосная (Руководитель отдела маркетинга ООО "Керхер")
- Михаил Хейна (Руководитель креативной студии Арт Депо)
- Алексей Данченко (Co-founder, COO omnichannel CDP eSputnik)
- Чеховская Евгения (Performance Marketing Manager at PUMA Ukraine LLC)
- Оксана Несмиян (Соучредитель благотворительного фонда НКО SAB UA)
- Инна Воронцова (Специалист в области создания стоковых фото и видео)
Когда: 3 сентября 2024
Время: 11:00 (по Киеву)
Не упустите уникальную возможность разобраться в современных стратегиях и технологиях использования искусственного интеллекта, которые помогут поднять вашу маркетинговую стратегию на новый уровень.
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