AI Cases Day 2024 от WebPromoExperts – все о возможностях искусственного интеллекта

Уже 3 сентября состоится БЕСПЛАТНАЯ онлайн-конференция  "AI Cases Day" от WebPromoExperts. Вы сможете ознакомиться с новейшими достижениями в сфере ИИ, получить практические инсайты от ведущих экспертов, узнать об успешных кейсах внедрения ИИ в маркетинговые стратегии и найти новые идеи для развития своего бизнеса. Эта конференция поможет вам получить практические советы по внедрению ИИ, избежать распространённых ошибок и повысить эффективность своих маркетинговых кампаний.

Кому будет полезна конференция:

  • Маркетологам
  • Менеджерам по развитию бизнеса
  • Специалистам по интернет-маркетингу
  • Предпринимателям и владельцам бизнеса

Что вы получите:

Видео дня
  • 5 часов полезного контента на конференции AI Cases Day 2024
  • Запись и презентации AI Cases Day 2024
  • Живое общение со спикерами и коллегами в чате
  • Подарки от организаторов и партнеров
  • Сертификат об участии
  • Возможность выиграть грант на обучение на одном из AI-курсов Академии

Вы услышите мощные доклады от экспертов с многолетним опытом, обсудим практические кейсы, истории успеха и собственные ошибки:

  • Антон Воронюк (Директор по развитию бизнеса WebPromoExperts и Webpromo)
  • Сергей Грабчак (Директор по маркетингу Ощадбанк)
  • Надежда Крепосная (Руководитель отдела маркетинга ООО "Керхер")
  • Михаил Хейна (Руководитель креативной студии Арт Депо)
  • Алексей Данченко (Co-founder, COO omnichannel CDP eSputnik)
  • Чеховская Евгения (Performance Marketing Manager at PUMA Ukraine LLC)
  • Оксана Несмиян (Соучредитель благотворительного фонда НКО SAB UA)
  • Инна Воронцова (Специалист в области создания стоковых фото и видео)

Когда: 3 сентября 2024

Время: 11:00 (по Киеву)

Не упустите уникальную возможность разобраться в современных стратегиях и технологиях использования искусственного интеллекта, которые помогут поднять вашу маркетинговую стратегию на новый уровень.

Регистрируйтесь, участие БЕСПЛАТНО!

Подробности регистрации по ссылке здесь