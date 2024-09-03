Защитник юноши считает, что следственные органы подгоняют все доказательства под подозреваемого.

Полиция не ищет настоящего убийцу языковеда Ирины Фарион. Такое мнение высказал Игорь Сулима - адвокат подозреваемого в убийстве Вячеслава Зинченко, сообщает "Апостроф".

По словам адвоката, несмотря на то, что его подзащитный отрицает свою вину, не найдено оружие, из которого произведен смертельный выстрел, даже мотивы неизвестны, из его клиента целенаправленно делают обвиняемого в убийстве. Полиция не ищет настоящего убийцу, считает адвокат.

"Сегодня складывается такая ситуация - есть подозреваемое лицо. За его задержание получены премии, повышения, и никто не будет искать настоящего убийцу. Поэтому следственные органы все доказательства подгоняют под подозреваемого", - сказал Сулима.

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Он отмечает, что даже история с пистолетом "Форт-12", найденным в рамках расследования у менеджера "Днепромлын" в Днепре, очень запутанная.

По мнению Сулимы, он не имеет никакого отношения к делу, и информация о том, что пистолет нашли в доме у якобы сестры Зинченко, не соответствует действительности, поскольку у парня нет сестры. Также непонятно, какое отношение эта женщина имеет к подозреваемому. Хотя правоохранительные органы пытаются привязать это травматическое оружие к делу, добавляет Сулима.

"Его ДНК сейчас будут "лепить" где можно и где нельзя. Это обычная практика. Вот, например, история с красными перчатками, похожими на те, что были на убийце Фарион и которые фигурируют в деле. Человек, совершающий преступление, не будет такое хранить. Выбросить дорогой пистолет, но оставить дешевые перчатки - это из мира сказок. Напрашиваются выводы о том, что это все постановка", - подчеркивает адвокат.

Он считает, что его подзащитный попал в эту историю только потому, что внешне похож на описываемого убийцу, и на его месте мог оказаться любой.

"Вячеслав готов доказать свою невиновность, даже несмотря на то, что ему придется просидеть в СИЗО не один месяц, а то и год. Ему не изменят меру пресечения после 60 дней, это даже не обсуждается. Другое дело, что в его адрес поступали серьезные угрозы. И это при том, что его вина не доказана. С мотивом тоже не все понятно", - заявил Сулима.

Убийство Ирины Фарион во Львове

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

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