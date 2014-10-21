В 17 городах пациенты с тяжелыми болезнями требовали срочно закупить лекарства

Пациенты назвали акцию «черным вторником», сообщает благотворительный фонд "Пациенты Украины".

Митингующие требовали от правительства немедленно провести закупки лекарств для тяжелобольных украинцев по сокращенной процедуре.

"Три недели назад пациенты уже выходили на массовые пикеты под здание Кабинета Министров Украины, требуя срочно закупить лекарства, ведь тендеры были провалены и за 10 месяцев министерство смогло провести лишь 20% закупок. Именно поэтому 1 октября премьер-министр отстранил Министра здравоохранения и пообещал больным, что тендеры на закупку лекарств будут проведены в течение 21 дня. Тем не менее, по состоянию на 21 октября было проведено только 6% закупок из 80 необходимых", - говорится в сообщении.

При этом пациенты обвинили правительство в мошенничестве - по их данным, в ночь на 21 октября Кабинет министров Украины "внес большое количество правок на официальный веб-портал «Государственные закупки», увеличив количество проведенных закупок с 26% до 35%. Всего за ночь чиновники «провели» закупки по 30 лотам, что почти в два раза больше чем за всю работу министерства за предыдущий 21 день".

Читайте такжеКиев недополучил медикаментов для тяжелобольных на общую сумму 130 млн. грн"Мы очень удивлены такой «плодотворной» ночной работой Министерства здравоохранения. Тем не менее, если мы можем такими акциями заставить чиновников работать, то готовы выходить под Кабмин хоть каждый день", - заявил Дмитрий Шерембей, глава БФ «Пациенты Украины».

Ежедневно от недостатка лечения умирает 1607 человек. Пациенты надеются, что уже в среду, на заседании Кабинета Министров Украины будет принято решение о передаче государственных закупок лекарств в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям - это единственный способ спасти больных.

В то же время, в пресс-службе Минздрава сегодня сообщили УНИАН, что министерство получило 100% препарата для лечения ингибиторных форм гемофилии у детей.

«Речь идет о 153 тыс. международных единиц препарата «Фейба», что составляет 100% закупки препаратов в 2014 году для обеспечения неотложной помощи при сложных формах гемофилии у детей», - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения закупает лекарства для больных украинцев 18 тяжелыми и редкими заболеванием, среди которых СПИД, туберкулез, гепатит, онкология, гемофилия, фенилкетонурия, муковисцидоз и другие.