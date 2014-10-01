Яценюк уволил главу Минздрава Мусия, его место занял заместитель
13:42, 01 октября 2014Политика
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Правительство возложило исполнение обязанностей министра здравоохранения на руководителя аппарата министерства Василия Лазоришинца.
Василий Лазоришинец назначен и.о. министра здравоохранения / фото youtube.com
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
«Правительство приняло решение об отстранении Олега Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения и уволил первого заместителя министра Руслана Салютина, - сказала Ольга Лаппо. - Исполнение обязанностей министра возложено на руководителя аппарата Василия Лазоришинца».
Ранее глава правительства предложил отстранить министра здравоохранения Олега Мусия от исполнения обязанностей в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств.
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