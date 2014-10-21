Савченко перестали лишать сна в институте Сербского - адвокаты

Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов и Макс Фейгин сообщили о том, что их подзащитной в институте Сербского перестали мешать спать, выключают свет и не следят за ней всю ночь.

Об этом они сообщили в своих микроблогах в Twitter.

«Защитникам удалось встретиться с Надеждой Савченко в клинике Сербского. Есть хорошие новости. Во-первых, нас пускают к Надежде. Во-вторых, ей перестали мешать спать, выключают свет и не следят за ней всю ночь», - написал Полозов.

Читайте такжеСавченко назначили еще одну психиатрическую экспертизу

Также об этом сообщил Фейгин: «Вышел из психушки от Надежды. У нее всё в порядке. Стали выключать свет, теперь она спит. Вот что значит огласка».

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт имени Сербского для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.

Читайте такжеПорошенко заявляет, что во время встречи с Путиным твердо поставил вопрос об освобождении Савченко

Заседание Басманного суда Москвы по делу Савченко было отложено на 11 ноября. По словам пресс-секретаря суда Анны Фадеевой, "заседание отложено на 11 ноября на 14.30 в связи с отсутствием обвиняемой Савченко, которая сейчас находится на экспертизе".

17 октября адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов заявлял, что его подзащитную в институте Сербского лишают сна, что расценивается как пытки.