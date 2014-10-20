Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку Савченко (фоторепортаж)

В Москве перед зданием института Сербского прошла акция в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция не была согласована с властями Москвы, поэтому прошла в виде одиночных пикетов. Около десяти человек вышли к входу в "лечебное" учреждение и по очереди поднимали различные плакаты с надписями: "Надії Савченко - волю", "Здесь пытают военнопленных", "Надія - тебе чекають вдома", "Надія - Жанна д'Арк", "Врач - это разве палач!?".

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"Мы за свободу Савченко, которая незаконно похищена в Украине. Она является военнопленной и против нее используется карательная психиатрия", - сказала участница и организатор акции Екатерина Мальдон.

"Так поступать с людьми нельзя, к сожалению, вопрос освобождения Надежды зависит от первого лица государства. Наша акция вряд ли повлияет на Путина, но мы должны делать то, что можем для ее скорейшего освобождения", - сказала участница акции Лариса.

Участники акции уверены, что Савченко - героиня украинского народа, похищенная и незаконно удерживаемая в РФ.

Перед входом в Центр судебной психиатрии усилены меры безопасности - дежурят бойцы ОМОН и полицейские.

"Она не преступница, она не совершала ничего противозаконного, нет никаких оснований и доказательств для обвинений, кроме бредовых. Она заложница, похищенная на территории ее Родины, которую она защищала, и вывезенная незаконно на территорию России - государства-агрессора", - говорится в сообщении организаторов.

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

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Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт имени Сербского для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.

Адвокаты Савченко позже заявили, что ее подзащитную в институте Сербского подвергают пыткам.

"В институте Сербского Надежду лишают сна. Всю ночь в проеме двери сидит сотрудник ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) и следит за ней. Мы расцениваем это как пытки", - подчеркнул, в частности, защитник Николай Полозов.