Электроснабжение Иловайска полностью восстановлено

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК "Донецкоблэнерго" , из-за тяжелых боев не было возможности проводить какие-либо восстановительные работы с 19 августа.

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К восстановлению поврежденных высоковольтных линий в районе города ремонтные бригады смогли приступить только 1 октября – как только саперы обезвредили территории под линиями электропередачи.

На следующей неделе энергетики намерены приступить к ремонту высоковольтных линий, ведущих от Иловайска в Тельмановский и Новоазовский районы для улучшения надежности электроснабжения юга Донецкой области.