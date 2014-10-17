На Донбассе создано еще 6 пунктов приема анализов для ДНК-экспертизы тел погибших бойцов АТО

Об этом по результатам совещания по созданию реестра ДНК погибших и пропавших без вести проинформировала советник президента Украины Ольга Богомолец, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По ее словам, в Донецкой области такие пункты созданы в Мариуполе, Краматорске и Селидово, в Луганской - в Северодонецке, Старобельске и Сватово.

«Это те места, где люди, родственники которых пропали без вести, могут прийти в районный отдел милиции, подать заявление о том, что их родственник пропал без вести. В районном отделе открывается уголовное производство и людям выдается направление на анализ ДНК», - сказала Богомолец.

Советник президента сообщила, что на сегодняшний день с помощью ДНК-экспертизы идентифицировано 79 тел погибших.

Она отметила, что данные анализа ДНК попадают в базу данных примерно через три недели после его сдачи. «Это то время, которое необходимо для того, чтобы правильно подготовить необходимый материал, правильно его исследовать, разработать. На этом этапе задействованы десятки людей. Только после этого анализ попадает в единую базу данных», - отметила советник президента.

Читайте такжеУже проведены 500 анализов ДНК людей, чьи родные пропали на Донбассе Богомолец подчеркнула, что проведение анализа ДНК для граждан Украины, родственники которых пропали без вести, проводится бесплатно. Граждане других государств также могут сдать анализ ДНК, но для них стоимость этой процедуры составляет 2,5 тыс. грн.