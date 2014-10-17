Суд Николаева вынес приговор шести наемным убийцам
12:24, 17 октября 2014Общество
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Корабельный районный суд Николаева вынес приговор шестерым лицам, которые в течение 8-ми лет совершили ряд заказных убийств.
В Николаеве суд вынес приговоры наемным убийцам / фото УНИАН
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, Корабельный районный суд Николаева приговорил двух обвиняемых к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, еще четверых - к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет с конфискацией части имущества.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые с 1997 года по 2005 год на территории Крыма, городов Киев, Николаев и Херсон совершили умышленные убийства пяти человек и покушались на жизни еще шестерых людей. В основном, преступления были совершены на заказ.
Государственное обвинение доказало вину всех осужденных в совершении инкриминируемых им преступлений.
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