Суд Николаева вынес приговор шести наемным убийцам

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, Корабельный районный суд Николаева приговорил двух обвиняемых к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества, еще четверых - к лишению свободы на сроки от 10 до 12 лет с конфискацией части имущества.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые с 1997 года по 2005 год на территории Крыма, городов Киев, Николаев и Херсон совершили умышленные убийства пяти человек и покушались на жизни еще шестерых людей. В основном, преступления были совершены на заказ.

Государственное обвинение доказало вину всех осужденных в совершении инкриминируемых им преступлений.