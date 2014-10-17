В Украине растет количество желающих стать беженцами из России

Россиян-соискателей убежища в Украине в последнее время стало больше. В государственной миграционной службе Украины сообщают, что с начала 2014 года с заявлением на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите", обратился уже 91 гражданин РФ. Для сравнения: за девять месяцев прошлого года такое заявление служба получила лишь от 29 россиян, передает Deutsche Welle.

Несмотря на такое большое количество желающих получить статус беженца в Украине из России, украинская миграционная служба удовлетворила лишь одно соответствующее заявление. "В разгар военного конфликта с Россией в украинских госорганах чаще сомневаются в подлинности мотивов русских беженцев. Поэтому чиновнику легче отказать, чем предоставлять соискателю соответствующий статус", - комментирует эту тенденцию сокоординатор проекта "Без границ" общественной организации "Центр Социальное действие" Максим Буткевич.

Частые отказы в предоставлении статуса беженца в Украине его организация, которая консультирует просителей убежища в Украине, наблюдает не только в отношении россиян, но и в отношении граждан других стран бывшего СССР. "Сейчас к нам за консультацией обращается больше граждан, чем за все годы вместе взятые. Прежде всего это выходцы с северного Кавказа, российские активисты, журналисты, блогеры, правозащитники, которые не побоялись публично высказаться против войны, режима Путина, которым теперь грозит опасность на родине", - рассказывает Буткевич.

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Тем временем в государственной миграционной службе Украины отмечают, что во время принятия решений относительно предоставления статуса беженца руководствуются исключительно критериями, прописанными в конвенции Организации объединенных наций (ООН) и в украинском законодательстве. "Если статус беженца предоставили только одному из 91 гражданина РФ, то это не значит, что всем остальным отказали", - объясняет начальник отдела информационного сопровождения и связей с общественностью и СМИ украинской миграционной службы Сергей Гунько.

"Мы рассматриваем заявления полгода. И это достаточно лояльный срок, ведь в некоторых странах Европы такие заявления рассматривают до полутора лет, и все это время люди находятся в подвешенном состоянии", - добавляет он. Он добавляет, что в основном заявления от граждан России на получение статуса беженца в Украине служба регистрировала в последние месяцы, а решение по ним еще не приняты.