РФ перебросила под Мариуполь военную технику, в северном направлении - более тысячи боевиков
На территорию Новоазовского района вошли 2 колонны до 10 автомобилей каждая.
Продолжается концентрация российско-террористических войск в районе Новоазовска.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"На протяжении последних суток из России (со стороны н.п.Федоровка Ростовской области РФ) на территорию Новоазовского района (Украина) вошло 2 колонны до 10 автомобилей каждая. В составе колонн – тентованные грузовые автомобили, автобусы, бензовозы", - написал он.
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Из района Новоазовска идет переброска вооружений и военной техники по направлению Мариуполя.
В районе Широкино отмечено скопление российской бронетехники.
В районе Красноармейское-Казацкое (на север от направления Новоазовск-Мариуполь) отмечено скопление боевиков общей численностью более 1 тыс. человек.