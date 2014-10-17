РФ перебросила под Мариуполь военную технику, в северном направлении - более тысячи боевиков

Продолжается концентрация российско-террористических войск в районе Новоазовска.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На протяжении последних суток из России (со стороны н.п.Федоровка Ростовской области РФ) на территорию Новоазовского района (Украина) вошло 2 колонны до 10 автомобилей каждая. В составе колонн – тентованные грузовые автомобили, автобусы, бензовозы", - написал он.

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Из района Новоазовска идет переброска вооружений и военной техники по направлению Мариуполя.

В районе Широкино отмечено скопление российской бронетехники.

В районе Красноармейское-Казацкое (на север от направления Новоазовск-Мариуполь) отмечено скопление боевиков общей численностью более 1 тыс. человек.