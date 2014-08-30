Боевики в районе Новоазовска заменили новую военную технику на старую из-за наблюдателей ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

"В связи с проанонсированной работой ОБСЕ в районе н.п. Новоазовск террористы и российские военные провели замену новой техники на старую и ее количество сведено к минимуму. В настоящее время в р-не Новоазовска остался 1 танк. 3 новых танка рассредоточено между н.п. Новоазовск и Самсонове", - говорится в сообщении.

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Военнослужащие из России проводят среди жителей Новоазовска агитационную работу по поддержке пророссийски настроенных террористических организаций.

Агитаторы предлагают денежное вознаграждение за предоставление любой информации относительно мест дислокации подразделений ВС Украины, кадровых сотрудников украинских спецслужб и членов их семей.