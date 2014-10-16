Впервые за 20 лет уровень недоверия к СМИ в Украине превысил уровень доверия - социолог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола на тему "Украина: общество на рубеже. Результаты социологического мониторинга Института социологии НАН Украины 1992-2014 гг." сообщила заведующая отделом социологии культуры и массовой коммуникации Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Наталья Костенко.

"За все годы нашего наблюдения, осуществления мониторинга с 1994 года, впервые мы сегодня сталкиваемся с такой ситуацией, когда уровень недоверия к медиа превышает уровень доверия", - сказала она.

Так, согласно данным мониторинга 2014 года по изменению ситуации в регионах в политическом смысле после революции 2013-2014 годов, на сегодня СМИ (телевидению, радио, прессе) полностью или преимущественно доверяют лишь 25%, а целиком или преимущественно не доверяют 45% взрослого населения Украины.

В то же время еще год назад, отметила Костенко, эти показатели составляли 37% и 29% соответственно (без учета жителей Крыма).

Читайте такжеКадровые военные говорят, что против армии ведется информационная войнаПо сравнению с отношением граждан к СМИ в 2013 году, когда уровень недоверия к ним был похож во всех регионах Украины, варьируясь от 27% на западе до 33% на юге, по данным 2014 года фиксируется строгая региональная дифференциация.

Так, в западном регионе Украины СМИ не доверяют 24% респондентов, в центральном регионе - 39%, в южном - 50%, в восточном - 57%, на Донбассе - 68%.

Отмечается, что противоречивость и избыточность информационных потоков, порождает у части активной медиа-аудитории, которая хочет найти правдивые источники сообщений, ощущение растерянности и бессилия.

"Важным является региональный фактор: самая высокая доля тех, кто говорит о дефиците достоверной информации, на Донбассе - 49%, в восточном регионе - 42%, в южном - 37%", - говорится в исследовании.

Читайте такжеОдесский телеканал уволил журналиста за обман и сотрудничество с российскими «Вести 24»Сравнительно меньше таких ответов в центральном - 31% и западном регионе - 19%.

Репрезентативный для взрослого населения Украины опрос был проведен институтом в рамках социологического мониторинга 1992-2014 гг. В июле-августе 2014 года были опрошены 1800 жителей всех регионов Украины (за исключением Крыма). Погрешность - 2,5%.