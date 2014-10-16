На Донбассе из-за обстрела боевиками обесточены 65 населенных пунктов

В Донецкой области из-за боевых действий 65 населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 15 октября в восстановительных работах участвовали 639 энергетиков в составе 227 бригад с использованием 169 механизмов.

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Энергетики восстановили электроснабжение 15 населенных пунктов в Ясиноватском, Новоазовском, Тельмановском, Марьинском и Волновахском районах. Также восстановлено электроснабжение в трех районах Горловки, обесточенных 13 октября в результате боевых действий. Здесь свет вернули 52 тысячам жителей.

Запитана Горловская городская фильтровальная станция, также обесточенная 13 октября.

В Куйбышевском районе Донецка восстановлено электроснабжение 250 частных домов.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Углегорск, Кировск, Ясиноватая, Донецк, Мариуполь и Горловка.

С 17 августа обесточена насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода, бригады ДТЭК проводят осмотр повреждений на линиях электропередачи. Начались ремонтные работы.

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Остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция. Электрики не могут приблизиться и оценить масштабы повреждений, так как линии электропередачи, питающие Донецкую фильтровальную станцию, проходят через минные поля. Работы станут возможными только после предоставления «зеленого коридора» и действий саперов.

15 октября бригады Торезского, Дебальцевского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий.