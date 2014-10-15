Из-за обстрелов боевиков часть Мариуполя осталась без света

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Из-за обстрелов террористов в Тельмановском районе Донецкой области повреждены магистральные линии электросетей и приостановлена поставка электроэнергии со Старобешевской ТЭС на подстанции г. Мариуполя. Электроснабжение города осуществляется лишь частично, есть угроза обесточивания части предприятий Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и «Азовмаша»", - сказал Лысенко.

Читайте такжеЧисло жертв обстрела поселка под Мариуполем увеличилось до 7 человекОн отметил, что в настоящее время над восстановлением электросетей работают бригады ремонтников «Донецкоблэнерго» и подразделения ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мариуполе объявлен день траура.