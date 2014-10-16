Дело об убийстве журналиста Веремия хотят переквалифицировать в "хулиганку" - журналист

Об этом написал на своей странице в Фейсбук журналист Богдан Кутепов.

"В деле забитого титушками до смерти журналиста Веремия хотят отделаться "хулиганкой". Одного из убийц судья вообще отпустил из-под домашнего ареста. И заседания пока закрыты... А защищает этого садиста (и это очень хорошо видно на видео) тот самый адвокат, который когда-то защищал... самого Вадима Титушко, который потом и дал название знаменитому спортивно-культурному движению", - написал он.

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19 февраля 2014 года во время противостояния "титушки" убили журналиста Вячеслава Веремия.

2 апреля сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины задержали одного из участников группировки, причастной к убийству корреспондента газеты "Вести" Вячеслава Веремия.