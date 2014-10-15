Сегодня в Мариуполе объявили день траура

В связи с трагическими событиями 14 октября 2014 года, когда в результате обстрела боевиками поселка Сартана погибли мирные люди, в городе Мариуполе 15 октября 2014 года объявлен днем траура.

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Об этом сообщается на сайте Мариупольского городского совета.

"Городской совет города Мариуполя выражает искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 октября около 15.00 в поселке Сартана в результате обстрела боевиками из "Града" погибли 7 мирных жителей, еще 16 были ранены.