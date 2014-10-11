Выходные в Украине будут теплыми и солнечными

Синоптики не ожидают осадков / Фото УНИАН

Синоптики прогнозируют в выходные, 11 и 12 октября, теплую и солнечную погоду в Украине.

По данным, опубликованным на сайте Укргидрометцентра, сегодня температура воздуха днем составит до 19-21 градуса выше нуля. В западных регионах, в частности, в Закарпатской, Ривненской, Ивано-Франковской, Львовской областях температура воздуха достигнет 23-25 градусов тепла. На юго-востоке температура воздуха будет колебаться от 15 до 18 градусов тепла. В Киеве будет 19-20 градусов выше нуля. Синоптики не ожидают 11 октября осадков.

При этом Гидрометцентр предупреждает о возможном тумане в Прикарпатье и на юге страны, а также о порывах ветра в Карпатском регионе силой в 15-20 м/с.

В воскресенье, 12 октября, погода будет незначительно отличаться от сегодняшней. Температура воздуха составит 19-21 градус выше нуля, осадки не ожидаются.

Вместе с тем, Гидрометцентр предупреждает о высокой пожарной опасности в Одесской, Николаевской, местами Кировоградской областях, а также в Карпатском регионе, которая сохранится до 13 октября.