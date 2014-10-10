Больше всего киевляне боятся войны - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Research & Branding Group", проведенного в сентябре, сообщил руководитель компании Евгений Копатько.

По его словам, согласно результатам исследования, в столице впервые за последние годы процент людей, недовольных жизнью, превысил процент довольных. «За все месяцы наших наблюдений за политической и социальной погодой в Киеве мы обратили внимание на то, что уровень недовольства мы не отмечали, наверное, даже в те лихие времена. Сейчас 40% (респондентов) удовлетворены жизнью, и 50% - нет», - сказал социолог.

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Он отметил, что уровень неудовлетворенности превысил показатель удовлетворенности за последние два месяца.

По словам социолога, уровень удовлетворенности жизнью значительно снизился - на 23% - по сравнению с маем 2014 года, а уровень неудовлетворенности увеличился на 24%.

Исследование показало, что в «топе» ощущений жителей Киева: тревога - о ней заявили 43% респондентов (по сравнению с августом процент снизился, был 56%), надежда - 33% (был - 47%). В то же время 25% киевлян выражают оптимизм, но 19% заявили о растерянности и 11% - о страхе. По словам Копатько, среди страхов киевлян преобладают опасения вооруженного конфликта - 70%, рост цен и инфляция - 63%. После них идут безработица - 29% и нестабильность национальной и иностранной валюты - 20%.

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По данным исследования в сентябре, количество киевлян, которые почувствовали влияние кризисных явлений в экономике, составляет 49%, частично почувствовали - 44%, не почувствовали кризиса 5%. Затрудняюсь ответить - 2%.

Относительно того, как изменились доходы киевлян, социолог сообщил, что по сравнению с июнем в сентябре уменьшились доходы у более чем половины граждан. «Если сравнивать с июнем ситуацию, когда уменьшение было в 36%, то остались на прежнем уровне сейчас - половина», - сказал Копатько.

Согласно исследованию, в сентябре 56% киевлян заявили, что их доходы в целом уменьшились, а об отсутствии изменений в уровне доходов сказали 40%.

В свою очередь, вице-президент Украинской PR-лиги Елена Деревянко отметила, что согласно данным исследования, 42% респондентов заявили, что экономят на продуктах питания и 21% - на лекарствах.

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Опросом было охвачено 802 респондента. Ожидаемая средняя погрешность выборки составляет +/- 3,2%.

Ранее сообщалось, что Кличко обещает всем киевлянам горячую воду до вечера пятницы.