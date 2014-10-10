За сутки в Донецке погибли 3 мирных жителей, 5 - ранены

Об этом говорится в сообщении Донецкого городского совета. "По состоянию на 10.00 в городе сохраняется напряженная обстановка. Жители сообщают о том, что в северной части Киевского района периодически слышны и залпы, и взрывы", - говорится в сообщении.

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В горсовете сообщили, что в ночь на 10 октября велись артобстрелы Куйбышевского района. В результате попадания снарядов повреждены 10 жилых домов, разрушены 3 киоска на пересечении улиц Сомова и 60 лет СССР. Из-за повреждения газового оборудования от газоснабжения отключены жители ул. Добронравова 56, Аэрофлотская 5, 9, 11, 20, Реактивная 4.

Кроме этого, снаряд попал в многоквартирный дом №18 по улице Ионова в Ленинском районе. В квартире №137 поврежден балкон, стены и оконные блоки.