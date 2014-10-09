В Донецке весь день раздаются мощные взрывы и залпы, есть жертвы

Как сообщает пресс-служба Донецкого горсовета, в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах в течение всего дня не смолкают звуки мощных залпов и взрывов.

"После очередного артобстрела полностью уничтожены жилые дома №№ 32 и 80 по проспекту Колхозному, а также поврежден дом 66 по улице Крупской в Куйбышевском районе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке за сутки погибли 5 человекКроме того, в Киевском районе после попадания снаряда возник пожар в мастерской по изготовлению столярных изделий и корпусной мебели, расположенной по адресу улица Буслаева 30а.

По предварительным данным в результате сегодняшних военных действий погиб один мирный житель.