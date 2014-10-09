Боевики продолжают обстреливать Донецк из тяжелой артиллерии
21:00, 09 октября 2014Политика
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Боевики продолжают обстрелы Донецке из артиллерии и "Градов".
Террористы вновь обстреливают Донецк из тяжелой артиллерии
Об этом сообщает ТСН.
Залпы слышны по всему городу, и больше всего страдают Куйбышевский и Киевский районы и Донецкий аэропорт. Его обстреливают из минометов и артиллерии.
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Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в результате сегодняшних военных действий в Донецке погиб один мирный житель.
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