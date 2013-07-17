Миндоходов обнародовало список разрешенных кассовых аппаратов

Перечень разрешенной к использованию кассовой техники содержится в специальном реестре. В нем же уточняется перечень аппаратов, которые ранее использовались налогоплательщиками, но уже не выпускаются производителями.

«С полным перечнем регистраторов расчетных операций можно ознакомиться на сайте министерства», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день к системе хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций (РРО) подключено около 82 тыс. кассовых аппаратов.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 января 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности. Однако предприниматели, которые не оборудуют свои кассовые аппараты необходимыми модулями, нарушают закон.

Норма о том, что пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде, действует в Украине с 1 января 2013 года.