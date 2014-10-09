В Украине лучше знают английский, чем в России - рейтинг

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга English Proficiency Index, сообщает Украинская правда.

Согласно обнародованным данным, Украина заняла в рейтинге 27-ю строчку. Ее отнесли к странам со средним уровнем владения английским.

Читайте такжеПорошенко считает, что говорить надо про особый статус английского языка, а не русскогоВ то же время, хотя формально Украина и Россия оказались в разных группах, их показатели похожи. Украина получила 53 балла по методологии рейтинга, Российская Федерация оценена в 51 балл, она заняла 31 строчку.

Лучше всех разговаривают на английском в скандинавских странах. Лидер рейтинга - Швеция.

В группу стран с очень высоким уровнем владения этим языком вошли семь государств, среди которых Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Дания, Австрия и Финляндия.

Высокий уровень знаний иностранного языка отмечают в Польше, Венгрии и Словении.

Среди стран, где хуже всего разговаривают на английском, оказались Ирак, Саудовская Аравия и Алжир.

В целом индекс владения английским охватывает 60 стран мира.