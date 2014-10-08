Иудеи сегодня начали праздновать Суккот



Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, в 15-й день месяца Тишрей иудеи отмечают один из трех самых главных праздников - Суккот. В нынешнем году этот день пришелся на 9-16 октября, но, по традиции, его начинают отмечать с закатом солнца накануне – 8 октября. Этот праздник установлен в память о скитаниях еврейского народа в пустыне после выхода из египетского рабства в поисках Обетованной земли.

Суккот, или Праздник кустов, длится 7 дней. В это время, по традиции, следует выходить из дома и жить в сукке (шатре, кусте), вспоминая о скитаниях евреев в пустыне.

Первые два дня праздника считаются «полными праздниками». За ними идут так называемые «будни праздника», когда иудеям разрешается выполнять многие повседневные дела. После завершения Суккота у иудеев сразу идет праздник Симхат-Тора (его еще называют Днем радости Торы).

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Праздник Суккот вместе с двумя другими - Песах и Шавуот - имеют общее название „Шалош регалим”, то есть „Три дня для паломничества”. Такое название связано с помещенным в книге Исход (Шмот) предписанием, согласно которому каждый мужчина должен три раза в год явиться перед лицом Господа, то есть осуществить паломничество в Иерусалимский Храм.

Слово «суккот» на иврите - это множественное число от еврейского слова, которое означает «шалаш».