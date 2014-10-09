А в Sport Life – первые 100 занятий – бесплатно!
Плавай в любом из 60 бассейнов!
Вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки, в том числе озонированием, ультрафиолетом и песочной фильтрацией. В бассейнах сети есть:
Олимпийский бассейн с 10-ти метровой вышкой;
Бассейн с зоной для дайвинга;
Спортивные и плавательные бассейны;
Детские бассейны для занятий от 1 года;
Бассейны для грудничкового плавания.
Занимайся в любом из 100 тренажерных залов!
Sport Life – крупнейшая сеть спортивных клубов по всей Украине. В каждом клубе собрано только лучшее тренажерное оборудование от мировых производителей: Star Track, Precor, Techno Gym, LifeFitness. Также здесь представлена самая первоклассная линейка кардиотренажеров: степперы, орбитреки, сайклы, велотренажеры последнего поколения.
Тренируйся только у профессионалов!
1200 тренеров высшей категории, среди которых:
Олимпийские чемпионы;
Чемпионы мира, Украины и Европы;
Мастера спорта по разным спортивным дисциплинам.
Обучай ребенка в одной из 30 детских фитнес-академий!
Академии детского фитнеса представлены практически во всех фитнес-клубах сети.
Осталось 50 мест!
Начни сегодня! Прямо сейчас!!!
(044) 222 4 222