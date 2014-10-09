А в Sport Life – первые 100 занятий – бесплатно!

Плавай в любом из 60 бассейнов!

Вода во всех бассейнах проходит 5 ступеней очистки, в том числе озонированием, ультрафиолетом и песочной фильтрацией. В бассейнах сети есть:

Олимпийский бассейн с 10-ти метровой вышкой;

Бассейн с зоной для дайвинга;

Спортивные и плавательные бассейны;

Детские бассейны для занятий от 1 года;

Бассейны для грудничкового плавания.

Занимайся в любом из 100 тренажерных залов!

Sport Life – крупнейшая сеть спортивных клубов по всей Украине. В каждом клубе собрано только лучшее тренажерное оборудование от мировых производителей: Star Track, Precor, Techno Gym, LifeFitness. Также здесь представлена самая первоклассная линейка кардиотренажеров: степперы, орбитреки, сайклы, велотренажеры последнего поколения.

Тренируйся только у профессионалов!

1200 тренеров высшей категории, среди которых:

Олимпийские чемпионы;

Чемпионы мира, Украины и Европы;

Мастера спорта по разным спортивным дисциплинам.

Обучай ребенка в одной из 30 детских фитнес-академий!

Академии детского фитнеса представлены практически во всех фитнес-клубах сети.

Осталось 50 мест!

Начни сегодня! Прямо сейчас!!!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua