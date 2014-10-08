В Днепропетровской области в рейсовом автобусе нашли четыре боевые гранаты

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

«Во время проверки на блокпосту в багажном отсеке автобуса было обнаружено и изъято сумку с гранатами», - говорится в сообщении ОСО.

Читайте такжеВ Днепропетровске СБУ обнаружила склад оружия: противотанковые гранаты, винтовки и тротиловые шашкиКак пояснил водитель автобуса, указанную сумку ему передал неизвестный мужчина на автостанции пгт. Петропавловка, который сказал, что груз заберет парень на автостанции в Днепропетровске или Павлограде.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от 3-х до 7 лет.