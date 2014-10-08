ДонНТУ переедет в Красноармейск

Об этом сообщает Министерство образовании и науки Украины на своем официальном сайте.

В МОН отметили, что ДонНТУ разместится на базе Красноармейского индустриального института. Соответствующий приказ подписан министром Сергеем Квитом.

Министерство призвало руководство данного высшего учебного заведения обеспечить оперативное информирование сотрудников и студентов о временном переводе и решить все вопросы по обеспечению образовательного процесса.

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Как сообщал УНИАН, студенты Донецкого национального технического университета просили перевести их вуз на подконтрольную Украине территорию. Инициативная группа активистов из числа студентов, аспирантов и преподавателей данного университета, подготовила соответствующее обращение к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой «помочь в борьбе за спасение вуза».