В Донецке похитили начальника исправительной колонии

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступила информация о том, что в г. Донецке неизвестные вооруженные лица похитили начальника исправительной колонии № 82 с места его проживания.

Читайте такжеВ Донецкой области боевики похитили директора шахты По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.146 УК Украины (похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия).