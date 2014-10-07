Опрос: большинство украинцев считает, что на Донбассе идет война с Россией

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года.

При этом гражданской войной эту ситуацию называют 13% респондентов, акциями протеста жителей Луганской и Донецкой областей против действий новой украинской власти – 9,9%. Приблизительно равные части респондентов называют такую ситуацию борьбой за независимость Донецкой и Луганской народных республик - 6,7% и борьбой с террористическими группировками - 7,3%. Лишь 0,1% опрошенных считают, что на Донбассе обычная ситуация, 0,6% дали другие ответы, а 5,4% респондентов колебались с ответом.

Относительное большинство граждан Украины - 40,4% виновной в такой ситуации считают, в первую очередь, российскую власть, а 24,2% виновной считают предыдущую украинскую власть в лице Виктора Януковича и его окружения, 14,4% – новую украинскую власть.

Российскую власть считают виновной в ситуации на Донбассе абсолютное большинство жителей Центрального (51,4%) и Западного (57,8%) регионов, а также относительное большинство жителей Восточного региона (33,0%). Относительное большинство респондентов считают виновной в ситуации, в первую очередь, новую украинскую власть на Юге Украины (26,5%) и на Донбассе (30,5%). Значительная часть респондентов во всех регионах виновной в ситуации считают прежнюю украинскую власть – от 18,7% на Донбассе, до 28,1% в Центральном регионе.

В то же время, 33,7% опрошенных считают, что следует прекратить военную операцию и вести переговоры с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 20,9% опрошенных считают, что следует проводить АТО до тех пор, пока вооруженные группировки не сложат оружие, или не будут уничтожены. 34,1% опрошенных считают, что следует действовать в соответствии с обстоятельствами, иногда проводя переговоры, иногда ведя военные действия. Остальные респонденты не могли определиться с ответом.

Читайте также80% украинцев чувствуют угрозу внешней вооруженной агрессии - опрос Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 10 сентября 2014 года. Было опрошено 2014 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.