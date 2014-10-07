В Украине 8 октября будет солнечная погода

Как сообщает сайт opogode.ua, температура воздуха ночью снизится до заморозков 0-5 градусов, днем будет +10+15, на юге до +16, на западе до +20 градусов.

В западной части без осадков. Температура воздуха ночью +4+9 градусов, днем +11+16 градусов, на Закарпатье до +20 градусов.

В северных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-6 градусов тепла, местами заморозки 0-5 градусов, днем +​​9+15 градусов.

В центральных областях будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью +2+7, местами заморозки 0-4 градуса, днем +9+15 градусов.

На востоке Украины - без осадков. Температура воздуха ночью +3+9, местами заморозки 0-3 градуса, днем +8+16 градусов.

В южной части будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью +3+ 10, днем +11+16 градусов.

В Киеве завтра ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью +3+6, местами заморозки 0-3 градуса, днем +9+12 градусов.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.