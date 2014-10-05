В Крыму пропал еще один крымский татарин

Об этом в Facebook сообщил участник крымскотатарского национального движения, руководитель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"К сожалению, и эти праздничные дни пытаются затмить нехорошими новостями. Дай Аллах, чтобы все закончилось благополучно. Поступило сообщение об очередной пропаже крымскотатарского парня", - отметил он.

По данным Смедляева, "Эскендер Апселямов 1991 года рождения, живет в с. Калинино, Красногвардейского района".

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"Вечером 3 октября направился на работу с арендованной квартиры по ул. Трубаченко в г.. Симферополе. На работу не явился, никакой связи с ним нет, телефон молчит. Всех кому, то известно о местонахождении Эскендера, просьба сообщить родителям и мне. Телефонный номер его матери Айше +7978 830 3510 ", - сообщил Смедляев.

Как сообщал УНИАН, это не первый случай похищения в Крыму представителей крымскотатарского народа. В частности в сентябре в Сары-Су Белогорского района был похищен Ислям Джеппаров и Джевдет Ислямов. Их судьба пока остается неизвестной.