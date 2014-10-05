Умер режиссер Юрий Любимов

Он умер в Боткинской больнице, куда был доставлен в тяжелом состоянии на этой неделе, передает delfi. 2 октября Юрий Любимов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Режиссеру, которому 30 сентября исполнилось 97 лет, был поставлен диагноз - сердечная недостаточность.

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года. Он основал Театр на Таганке в 1964 году. Режиссер руководил им в течение 20 лет, до 1984 года, когда был лишен гражданства СССР. В 1989 году Юрий Любимов вновь вернулся на должность художественного руководителя Таганки. Однако в июне 2011 между ним и труппой театра на гастролях в Чехии произошел конфликт. 15 июля 2011 года Юрий Любимов покинул театр. Позже начал сотрудничать с другими театрами. В июне 2013 года в Большом театре состоялась премьера оперы "Князь Игорь" в его постановке. 20 мая этого года в театре "Новая опера" состоялась премьера оперы-буфф "Школа жен" по комедии Мольера в постановке Юрия Любимова.