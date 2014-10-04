Сегодня в Донецке из-за обстрела боевиков погибли два человека

Об этом сообщает официальный сайт городского головы и городского совета Донецка Александра Лукьянченко.

"В первой половине дня в результате попадания снарядов повреждены жилые дома №14 и 21 по улице Пугачева в Куйбышевском районе. Кроме того, разрушены гараж и постройки во дворе дома 32 по улице Ермоленко в Киевском районе. В данном районе после очередного артобстрела погибло два мирных жителя", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ центральных районах Донецка слышны орудийные залпы - горсоветТак же в информации отмечается, что по состоянию на 18.00 обстановка в Донецке крайне напряженная - поступают сообщения от жителей Петровского района о возгораниях и разрушениях жилых домов вследствие артобстрела. Неспокойно и в Киевском районе.

Из-за военных действий с 18.00 движение троллейбусов №2 осуществляется только до 20-й городской больницы.