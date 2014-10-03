В нескольких районах Донецка слышны залпы крупнокалиберного оружия
13:30, 03 октября 2014Общество
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В первой половине дня в некоторых районах Донецка периодически раздавались одиночные выстрелы из крупнокалиберного оружия.
REUTERS
Об этом сообщает Донецкий городской совет со ссылкой на жителей микрорайонов Заперевальная и Боссе. "По состоянию на 12.30 в Петровском, Кировском, Куйбышевском и Киевском районах слышны залпы", передает пресс-служба горсовета.
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Согласно сообщению, коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают.
Ситуация с продовольствием удовлетворительная. В продаже имеются товары как продовольственной, так и непродовольственной группы.
Общественный транспорт осуществляет движение по городским автомагистралям согласно графикам.
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