В нескольких районах Донецка слышны залпы крупнокалиберного оружия

Об этом сообщает Донецкий городской совет со ссылкой на жителей микрорайонов Заперевальная и Боссе. "По состоянию на 12.30 в Петровском, Кировском, Куйбышевском и Киевском районах слышны залпы", передает пресс-служба горсовета.

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Согласно сообщению, коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают.

Ситуация с продовольствием удовлетворительная. В продаже имеются товары как продовольственной, так и непродовольственной группы.

Общественный транспорт осуществляет движение по городским автомагистралям согласно графикам.