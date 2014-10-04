В Донецкой области без света остаются 59 населенных пунктов

В Донецкой области энергетики компании ДТЭК в четверг, 3 октября, восстановили электроснабжение 5 населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды, а также боевых действий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, еще 59 населенных пунктов (из них 51 - из-за боевых действий) остаются обесточенными.

В работах участвовало 583 энергетиков ДТЭК в составе 213 бригад с использованием 160 единиц техники. Восстановлено энергоснабжение в селах и поселках Артемовского, Амвросиевского, Новоазовского и Первомайсуого районов.

Но в Донецке с 30 сентября остается обесточенным из-за боевых действий Северный водопроводный узел, поэтому без воды жители Киевского и частично Куйбышевского районов города. Бригады энергетиков ДТЭК не могут восстановить работу узла из-за непрекращающихся обстрелов. Также частично обесточены города Амвросиевка, Зугрэс, Шахтерск, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь и Донецк.

С 17 августа продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточена Донецкая фильтровальная станция. Восстановить электроснабжение этих объектов невозможно из-за непрекращающихся боев в районе повреждения линий и подстанций.

3 октября бригады Горловского, Горловского Восточного, Авдеевского, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Снежнянского, Харцызского, Старобешевского, Ясиноватского, Тельмановского, Енакиевского РЭС не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.