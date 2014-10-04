В ООН назвали количество погибших за время АТО на Донбассе

С начала вооруженного конфликта на востоке Украины погибли 3627 человек, еще 8447 получили ранения, говорится в новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, сообщает Русская служба Би-би-си.

Данные приводятся по состоянию на 30 сентября, в число жертв конфликта включены погибшие пассажиры малайзийского "Боинга", потерпевшего крушение на востоке Украины.

По данным ООН, в зоне конфликта проживают более 5 млн человек, 379 тысяч человек переехали в другие регионы Украины, более 426 тысяч - в соседние страны.

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В докладе говорится, что спустя три недели после достижения договоренности о прекращении огня на востоке Украины, режим перемирия постоянно нарушается.

"Сообщения о нарушениях режима прекращения огня поступают ежедневно, а обстрел частей Донецкой и Луганской областей усилился", - подчеркивают авторы доклада.

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