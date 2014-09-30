За время перемирия боевики и армия РФ обстреляли украинских военных более тысячи раз
08:16, 30 сентября 2014Общество
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Российские военные и боевики не прекращают обстрел позиций сил АТО во время перемирия.
REUTERS
В зоне боевых действий на Донбассе наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе н.п. Донецк, Марьинка, Никишино, Счастье, Смелое.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"Российско-террористические войска продолжают активные наступательные действия и обстрелы позиций украинских войск", - написал он.
Эксперт отметил, что общее количество обстрелов боевиками и российскими войсками позиций украинских войск с момента объявления двустороннего режима прекращения огня превысило 1 тысячу.
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