За время перемирия боевики и армия РФ обстреляли украинских военных более тысячи раз

В зоне боевых действий на Донбассе наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе н.п. Донецк, Марьинка, Никишино, Счастье, Смелое.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Российско-террористические войска продолжают активные наступательные действия и обстрелы позиций украинских войск", - написал он.

Эксперт отметил, что общее количество обстрелов боевиками и российскими войсками позиций украинских войск с момента объявления двустороннего режима прекращения огня превысило 1 тысячу.