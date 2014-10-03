В Тельманово люди не знают, кому принадлежит власть

Как пишет 0629, большинство сел Тельмановского района в данный момент находятся под контролем самопровозглашенной "ДНР".

Между тем, в самом Тельманово, который также контролируется боевиками, легитимная власть отстранена, однако новых "руководителей" не видели.

Читайте такжеСМИ: боевики напали на блокпост сил АТО под Мариуполем и захватили Тельманово"Голову Тельмановской райадминистрации назначили от ДНР, но кто это - мужчина или женщина, мы не знаем, так как никогда не видели. И на связь "виртуальный" руководитель не выходит", - говорят в Тельмановской райадминистрации.