Над ТЭС в Счастье поднялись столбы дыма - СМИ
02:13, 03 октября 2014Общество
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Вечером 2 октября местные жители заметили столбы дыма над Луганской ТЭС, который находится в городе Счастье.
Над ТЭС в Счастье поднялись столбы дыма / novostiua.net
Об этом сообщает Информатор.
По свидетельствам местных жителей, на одной из улиц исчезло электричество.
"В многоэтажных домах в квартале Дружба и Ватутина электричество есть", - сказано в сообщении.
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Сейчас выясняются подробности и причины возникновения черного дыма.
Как известно, Луганская ТЭС, в городе Счастье, на 92% обеспечивает Луганскую область электроэнергией.
Напомним, что утром 2 октября боевики продолжили обстрел Счастье.
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