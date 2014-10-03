Над ТЭС в Счастье поднялись столбы дыма - СМИ

02:13, 03 октября 2014
Общество
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Вечером 2 октября местные жители заметили столбы дыма над Луганской ТЭС, который находится в городе Счастье.

Над ТЭС в Счастье поднялись столбы дыма / novostiua.net

Об этом сообщает Информатор.

По свидетельствам местных жителей, на одной из улиц исчезло электричество.

"В многоэтажных домах в квартале Дружба и Ватутина электричество есть", - сказано в сообщении.

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Сейчас выясняются подробности и причины возникновения черного дыма.

Как известно, Луганская ТЭС, в городе Счастье, на 92% обеспечивает Луганскую область электроэнергией.

Напомним, что утром 2 октября боевики продолжили обстрел Счастье.

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