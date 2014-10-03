Над ТЭС в Счастье поднялись столбы дыма - СМИ

Об этом сообщает Информатор.

По свидетельствам местных жителей, на одной из улиц исчезло электричество.

"В многоэтажных домах в квартале Дружба и Ватутина электричество есть", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Счастье обстреляли школу, обошлось без жертв

Сейчас выясняются подробности и причины возникновения черного дыма.

Как известно, Луганская ТЭС, в городе Счастье, на 92% обеспечивает Луганскую область электроэнергией.

Напомним, что утром 2 октября боевики продолжили обстрел Счастье.